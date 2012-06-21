Дослідники з ICRAR визначили, що незалежно від розміру всі галактики у видимому Всесвіті обертаються з приблизно однаковою швидкістю.
Галактики бувають різних форм і розмірів, і це не дивно – за даними найскормніших оцінок NASA у видимій частині Всесвіту їх понад 200 мільярдів. Однак згідно з останніми дослідженнями Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR), усі ці мільярди галактик мають одну спільну рису: вони обертаються зі швидкістю приблизно один раз в мільярд років.
Герхардт Мьюер (Gerhardt Meurer) з UWA-вузла ICRAR зазначає, що це приблизна, хоча і вірна цифра. Незалежно від розмірів галактики, якщо вибрати точку Х на краю зоряної спіралі, то знадобиться приблизно мільярд років на те, щоб зробити повний оберт і знову повернутися до початкової точки. Дивно, але кількість зірок і планет у галактиці, згідно з результатами дослідження, і справді не впливає на швидкість її обертання. Мьюер також пояснив, що виявлення подібної закономірності в механізмі руху галактик дозволяє набагато краще розуміти принцип їх формування.
Крім того, його команда виявила, що більш старі зірки, як правило, лежать на краю галактик. «На підставі існуючих галактичних моделей ми очікували знайти популяцію молодих, недавно сформувалися зірок на самому краю галактичних дисків. Але разом з ними несподівано виявилася велика кількість старих зірок, а також скупчення новонароджених зірок в хмарах міжзоряного газу», – зазначив вчений.