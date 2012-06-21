Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. Морозова», що входить до складу Державного концерну «Укрoборонпром», розпочало серійне виробництво броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) «Атлет».
Машина призначена для технічного забезпечення танкових підрозділів і здатна в польових умовах вести підготовку до евакуації і буксирування пошкоджених зразків бронетанкового озброєння і техніки, проведення зварювальних та землерийних робіт, перевезення запасних частин і витратних матеріалів масою до 1,5 тони.
Для виконання цих завдань «Атлет» обладнаний крановою установкою вантажопідйомністю до 25 тон, яка дозволяє проводити заміну основних вузлів і агрегатів танка, включаючи вежу і двигун. Для евакуації бойових машин на БРЕМ встановлено лебідку підйомною силою в 250 кН. Передбачене буксирування техніки на швидкості до 25 кілометрів на годину. Тисячосильний двигун дозволяє «Атлетові» розвивати швидкість до 70 км/год. Ходова частина БРЕМ повністю ідентична танку Т-84У «Оплот».
Компоновочно «Атлет» розділений на три відділення: жиле – для екіпажу, машинне відділення – з розміщеними в ньому основними лебідкою, редуктором приводів і баками паливної системи та гідроприводу, а також моторно-трансмісійне відділення, в якому встановлений багатопаливний дизельний двигун рідинного охолодження.
БРЕМ оснащена 12,7-мм кулеметом НСВТ, встановленим на зенітно-кулеметну установку відкритого типу. Боєкомплект складає 450 патронів. Є також 8 пускових установок для відстрілу димових гранат.
Екіпаж БРЕМ складається з трьох осіб – механіка-водія, командира і слюсаря-фахівця.