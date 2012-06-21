Автомобіль моделі Aston Martin DB5, створений спеціально для зйомки і просування фільмів про шпигуна Джеймса Бонда, продали на аукціоні RM Sotheby's за $ 6,4 млн. У машині встановлено працюючі пристрої від проколювання шин, засоби, що створюють димову завісу і миттєво змінюють номерні знаки.
Неназваний покупець на аукціоні RM Sotheby's в каліфорнійському Монтереї за $ 6,4 млн придбав «машину Джеймса Бонда» – сірий Aston Martin DB5, оснащений працюючими «шпигунськими гаджетами», повідомляє CNBC.
В автомобілі встановлено працюючі пристрої для розкидання цвяхів, створення димової завіси, а також обертові номерні знаки, які можуть показувати три різні варіанти номера. Крім того, машина оснащена «розприскувачем масла», що дозволяє створити за нею слизький слід і змусити переслідувача втратити керування.
Також в машині є телефон і потайний відсік для зберігання зброї. Більше того, у ній встановлено кулемети Browning, які, однак, тільки імітують звуки стрілянини, зазначає CNN.
Придбана машина більше не з'явилася в жодному з фільмів про Бонда, але студія Eon Productions використала її для просування знятої в 1965 році картини «Кульова Блискавка», головну роль в якій виконав Шон Коннері. Всього машини моделі DB5 з'являлися в семи фільмах про Джеймса Бонда: крім фільму «Кульова блискавка», це «Голдфінгер» (також з Коннері в головній ролі), «Золоте око» і «Завтра не помре ніколи» з Пірсом Броснаном, а також в «казино «Рояль», «007 Координати« Скайфол» і «007 Спектр» з Деніелом Крейгом.
Першим покупцем автомобіля Бонда був британський мільярдер Ентоні Бемфорд, разом з сім'єю займає в списку Forbes 504 місце зі статком $ 4 млрд, пише CNBC. Він продав машину американському музею Smokey Mountain Car Museum, яка була в його колекції протягом 35 років.
Зараз залишилося лише три таких автомобіля, замовлених Eon Productions у зв'язку з роботою над фільмом, відзначає CNBC. Однак в серпні минулого року Aston Martin повідомила, що випустить ще 28 машин ретро-моделі. Їх будуть виробляти на тому ж заводі в Букінгемширі (Великобританія), що і оригінальні DB5 в 60-х, а вартість кожної складе 2,75 млн фунтів стерлінгів ($ 3,6 млн).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»