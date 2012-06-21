Авіакомпанія Ryanair у серпні отримає нові літаки Boeing для виконання рейсів з України, що стартують у жовтні 2018 року.
Про таке розповів виконавчий директор (CEO) авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У нас середній вік літаків майже п’ять років. А зараз ми закуповуємо у Boeing якраз під Україну нові літаки, вони з’являться на авіалініях у серпні. Україна матиме найновіші лайнери, до речі, в них буде найбільше місця для ніг», – сказав О'Лірі.
Він додав, що з собою на борт можна взяти в якості ручної поклажі дві сумки, друга сумка безкоштовно знаходимиться у трюмі. Також на борту можна придбати закуски, однак ціни будуть конкурентними.
«Це дуже важливо для пасажирів, які літають лоу-костами, адже саме в них часто-густо є досить суворі обмеження щодо багажу, або великі доплати», — зазначає «Урядовому кур’єру» експерт Віктор Воронько.
Як відомо, представники ірландського лоукост-перевізника Ryanair 23 березня 2018 року підписали договори про співпрацю з керівництвом аеропортів «Бориспіль» і «Львів», польоти стартують з 15 жовтня 2018 року.