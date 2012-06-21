Під час своєї акції «Зелений тиждень» авіакомпанія Frontier Airlines пропонує безкоштовні рейси для людей з прізвищами Green and Greene.
З 8 серпня бюджетний перевізник Frontier Airlines розпочав акцію «Зелений тиждень», пропонуючи безкоштовні рейси людям з прізвищем «Зелений» або «Грін», повідомляє сайт UPI.
Акція триватиме до опівночі 20 серпня. Володарям потрібного прізвища пропонують безкоштовні квитки, якщо ціна не перевищує 400 доларів. Таким чином компанія вирішила показати, що є найбільш екологічно чистою в США. Як повідомляє UPI, суму повернуть пасажиру після бронювання, коли підтвердиться інформація про ім'я.
Закінчиться «Зелений тиждень» 20 серпня о 23 годині 59 хвилин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»