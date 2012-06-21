Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
1мільйон 300 тисяч переглядів — саме стільки зібрало відео двоюрідних сестер Дарини Кривицької та Мирослави Столярець із села Городок, що поблизу Рівного, лише за кілька днів. Сестри, як і зазвичай, пішли співати на улюблену Вишневу гору. Але цього разу відзняли своє виконання на відео і виставили в мережі Тік-ток.
«Несподівано ми отримали стільки переглядів та відгуків із різних куточків світу, що й самі не очікували, — кажуть дівчата. — Навіть заміжжя нам пропонують, щоправда, російською. А ми відповідаємо, що як вивчите українську, тоді й поговоримо.»
А ще без дозволу дівчат їхнє відео поширили в російській групі, де воно набрало вже 10 мільйонів переглядів. Утім, Дарина та Мирослава наголошують, що вони — звичайні студентки з України, популяризують українську пісню. Й не можуть змиритися з такою підступною «крадіжкою».
Дівчата не мають музичної освіти, але змалку ходять у гурток народної творчості в місцевому будинку культури. Односельці зізнаються, що коли чують народну пісню в їхньому виконанні, кидають усю роботу й біжать насолодитися тим неповторним співом. А головною фанаткою є їх рідна бабуся Марія. Про соцмережі вона нічого не знає, але живий спів любить понад усе. Вочевидь, і голос, і талант дівчата взяли від неї.
ДОВІДКА «УК»
Вишнева гора — ботанічний заказник загальнодержавного значення на крейдяному пагорбі на правому березі річки Устя. Його площа близько 100 гектарів, схили вкриті дубово-грабовим та грабовим лісом. Тут росте 100 видів рідкісних степових рослин, у тому числі червонокнижних, та виявлена стоянка давньої людини.