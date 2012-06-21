Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Нині камери автофіксації перевищення швидкості автомобілістами фіксують в середньому 10-12 тисяч таких випадків. У перші дні, коли було введено в практику таку автофіксацію, нараховувалося 57 тисяч таких порушень протягом доби. Таким чином, кількість випадків перевищення швидкості автомобілістами знизилася практично вшестеро. Про це зазначає Сегодня.
Так вважає перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. На його думку, все це означає, що водії стали більш уважними та дисциплінованими.
Однак, як свідчить аналітика від Департаменту патрульної поліції Києва, минулого тижня камери автоматичної фіксації у столиці зафіксували, що більше 180 автомобілів пересувалися зі швидкістю 160-170 кілометрів на годину.
Білошицький також зазначив, що згідно із законодавством, власники автомобілів можуть оскаржувати рішення працівників патрульної служби і це вони робили впродовж останніх двох місяців, правда таких випадків було не так багато. Але і така невелика практика оскаржень показала, що суди не приставали на сторону водіїв і останні повинні були сплачувати штрафи.
За словами Олексія Білошицького, йдеться не лише про камери відеофіксації швидкості, а також і про фіксацію за допомогою спеціального обладнання TruCam. Чиновник вважає, що непоодинокими є випадки, коли водії автотранспортних засобів їдуть на швидкості до 95 кілометрів на годину, а потім намагаються довести у судах, що працівники патрульної служби використовували несправне обладнання.