Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 663 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 і від 30 серпня 2007 р. № 1076» («Урядовий кур’єр» №144 (6507), якою розширено перелік платних номерних знаків, які мають підвищений попит серед автовласників, та нормативно урегульовано їх видачу.

Видача (заміна) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію: із чотирьох однакових цифр 30000 послідовні комбінації цифр від 0001 до 0009 30000 із чотирьох цифр, три з яких однакові та розташовані підряд 10000 із чотирьох цифр — двох послідовних пар однакових цифр 10000 з послідовних цифр 0123 або 1234 10000 із чотирьох цифр, що починається з двох нулів, а дві наступні цифри неоднакові 8000 із чотирьох цифр, що містить три однакові цифри, які розташовані не підряд 4000 із чотирьох цифр, з яких однаковими є перша і третя, а також друга і четверта, або перша і четверта, а також друга і третя 4000

Таким чином, номер з 4 однакових цифр коштуватиме 30 тисяч гривень, з 3 однакових цифр підряд або двох пар —10 тисяч гривень, з 3 однакових цифр не підряд — 4 тис. гривень та інше.

До цього часу можливість автовласників офіційно підібрати номерний знак з бажаною комбінацією була обмежена. Зокрема, на рівні нормативно-правових актів передбачена додаткова плата лише за 18 номерних знаків, які мають комбінацію із чотирьох однакових цифр (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) і в межах від 0001 до 0009. Решта номерних знаків видається за звичайною вартістю у простій послідовності. Така ситуація створювала умови для корупційних проявів, пов’язаних з наданням привілеїв у видачі номерних знаків, на які є підвищений попит, але які не входять до зазначеного переліку номерних знаків.

Крім того, постановою №663 нормативно закріплено ринкові ціни на такі номерні знаки в діапазоні від 4000 до 30 000 гривень, а також створено зрозумілий та можливий механізм обрання номерного знаку серед тих, які мають підвищений попит.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як отримати номерні знаки ТЗ, що виготовляються на індивідуальне замовлення.

— Для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу (юридична або фізична особа) або уповноважена власником особа особисто подає до територіального сервісного центру МВС пакет документів. Власник індивідуального номерного знака може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його іншому власникові. Після перезакріплення індивідуального номерного знака проводиться перереєстрація транспортного засобу, — інформують у головному сервісному центрі МВС України.

Послідовність дій одержувача послуги:

♦ подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідного для виготовлення індивідуальних номерних знаків;

♦ здійснення оплати за надання адміністративної послуги;

♦ отримання комплекту індивідуальних номерних знаків в ГСЦ МВС.

У відомстві також додають, що термін надання послуги — один місяць.

Отримати додаткову інформацію та консультації можна за телефоном (044) 290-19-88 та на Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.



Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»