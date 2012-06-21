Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Їх було придбано за кошти державної субвенції у співфінансуванні з місцевими бюджетами. Але, як запевнив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, ця цифра не остаточна, оскільки на зекономлені кошти в області збираються докупити ще два автобуси для районів та один для дітей-харків’ян з особливим статусом. Останню машину придбають з копилки депутатського соцеконому. До речі, всі транспортні засоби для перевезення дітей обладнані відповідно до найновіших вимог, також в кожній машині передбачені місця для школярів з особливими потребами.
За словами Олексія Кучера, нові транспортні засоби в першу чергу отримали ті райони та громади, які цього найбільше потребували. Тож зараз вже важко й розібратися у кого ж більше радості від таких обновок – у дітвори та школярів, чи в керівників районів та голів ОТГ, адже нові автобуси вирішують масу проблем з довезенням учнів, особливо з віддалених населених пунктів, до шкільних закладів.
Так, за словами голови Борівського району Андрія Беседіна, сьогодні вже можна не перейматися шкільним маршрутом з сіл Шийківка та Чернещина до опорної школи, адже замість старенької «ГАЗелі» тут курсуватиме новенький автобус. Це більш ніж на годину скоротить час проїзду учнів.
Золочівська громада, через значну віддаленість шкіл отримає аж дві нових машини, які закріплять за двома опорними закладами та забезпечать підвезення близько 300 дітей.