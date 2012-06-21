Над Каспійським морем зазнав аварії літак МіГ-29 Військово-повітряних сил Азербайджану.
Винищувач здійснював плановий навчально-тренувальний політ в нічний час, проте потім раптово зник з радара.
Доля пілота невідома, наразі його шукають, повідомили в прес-службі Міністерства оборони республіки. Спеціальна комісія з'ясовує причини цієї трагічної події.
ДОВІДКА "УК"
Літаки МіГ-29 - основа винищувальної авіації ВПС Азербайджану. На озброєнні країни стоять 16 літаків МіГ-29 і МіГ-29УБ, отриманих від України в 2007-2012 роках.