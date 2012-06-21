На будівельному ринку України працює велика кількість забудовників. Але це не може вберегти інвесторів від можливих ризиків: у покупців нерухомості немає 100% гарантії, що їх будинок добудують та здадуть. Зовсім недавно банкрутом оголосили банк «Аркада», який вів будівництво кількох житлових комплексів у Києві.

У 2018 забудовник займав передові позиції з введення житлової нерухомості в експлуатацію: девелопер здав понад 100 тисяч квадратних метрів. Але поступово справи «Аркади» погіршувалися.

Чому зупинилося будівництво об'єктів Аркади?



Проблеми у забудовника розпочалися з ЖК «Патріотики на озерах», який визнали непридатним з точки зору якості планування. Крім цього, будівництво стали атакувати активісти. У результаті київська влада розірвала договір оренди земельної ділянки з девелопером – забудова зупинилася. Спрацював ефект «доміно» й на інші об'єкти компанії, адже «Аркада» будувала свої ЖК за принципом піраміди – використовувала гроші з продажу новобудов у одних будинках для будівництва інших.

Після довгої судової тяганини забудовник зумів відновити дозвіл на зведення ЖК «Патріотики на озерах». Але ситуацію це вже не врятувало – 25 серпня НБУ оголосив про неплатоспроможність банку «Аркада».

У Києві налічується понад 80 новобудов, які планують здати в 2020 році. Серед них були й проєкти банку «Аркада»: тільки в «Патріотики на озерах» планувалося будівництво 43 будинків. Наразі всі об’єкти будівництва компанії заморожені, дата введення новобудов невідома.

Чим держава може допомогти інвесторам?



На жаль, в Україні немає законодавчої бази, що захищає тих, хто вклався в новобудови на етапі зведення будинку та став жертвою будівельної піраміди. По суті, люди платять за «повітря», їх право на нерухомість нічим не підтверджується.

Інвесторам залишається тільки чекати позитивних новин про те, що проблемні житлові комплекси передадуть іншому забудовнику, а влада виділить гроші з бюджету на продовження робіт.

Якщо інший підрядник візьме ЖК банку «Аркада», можливо, покупці квартир отримають житло меншої площі або їм доведеться доплатити за квадратні метри. Але є й поганий сценарій – майже все дістанеться кредиторам, а прості інвестори виявляться не при справах.

Чого очікувати в майбутньому?

Ринок нерухомості раніше розгойдала ситуація з «Укрбудом». Наслідки піраміди «Аркади», як стверджують експерти, теж будуть значними та спровокують ще більшу нестабільність ринку. Припинення діяльності двох серйозних забудовників протягом 2020 року і чутки про проблеми з девелопером «Інтергал-Буд» – все це може обернутися масштабною кризою.

Якщо потрясіння на столичному ринку первинної нерухомості не закінчаться, попит на нове житло може серйозно впасти. Після скандалу з «Укрбудом» забудовникам довелося серйозно попрацювати, залучаючи нових інвесторів акціями та знижками. Якщо покупці все-таки перекинуться на вторинку, ціни на новобудови впадуть, а в старих будинках, навпаки, злетять.

Віктор ПИЛИПЕЦЬ,

для «Урядового кур’єра»