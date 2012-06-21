Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Банківські ставки за кредитами та депозитами в Україні продовжують знижуватися. Саме так вони реагують на останнє зниження облікової ставки Нацбанку України, яке відбулося у червні 2020 року і становить 6%. Про це повідомив голова правління регулятора Кирило Шевченко.
За його словами, Нацбанк України очікує на подальше зниження ставок за депозитами. На теперішній час ставки за депозитами для бізнесу (впродовж кількох місяців) знизилися на 5%, а для населення –– на 3,2%.
Стала відносно низькою і середня ставка за кредитами для бізнесу. На початок вересня вона становила 9%, зазначає Кирило Шевченко.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», попри панування карантину в Україні за період з квітня по червень активно зростали обсяги гривневих депозитів. Цей показник для бізнесу становив 9%, а для населення –– практично 11%.
Середні ставки за депозитами в гривнях для фізичних осіб станом на початок липня 2020 року становили 9,6%, на початок серпня –– 9%.
Також активно набирає обертів тенденція до зниження попиту на депозити громадян у валюті.