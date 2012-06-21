Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Відсоткові ставки за кредитами у гривні знизилися з 36,3 до 35,6% річних. Цю інформацію оприлюднив Нацбанк України.
Також у повідомленні йдеться про те, що відсоткові ставки за кредитами для бізнесу було знижено з 10 до 9,3% річних.
Однак реальна картина може виглядати зовсім іншим чином. Так, згідно із інформацією порталу prostobank.ua, реальна ставка за кредитами для населення готівкою, яка не перевищувала 33%, станом на 12 серпня 2020 року, була лише в Укргазбанку – 32,51%. Інші фінансові установи пропонували кредити для фізичних осіб від 58 до 88% річних.
Розміри відсоткових ставок за кредитами для бізнесу, за інформацією prostobank.ua, станом на 12 серпня 2020 року, становили в середньому від 13 до 17% річних.
Розміри іпотечних ставок у банках коливаються від 8,5 до 23% річних.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», згідно з опитуваннями, яке було проведено компанією Factum Group, кожен шостий із десяти українців взяли той чи інший кредит у банках чи інших фінансових установах. Тобто фактично всі ці кредити є непогашеними.
У період дії карантину, за свідченням опитуваних, практично 80% з них беруть кредити, бо не вистачає грошей до наступної заробітної плати. Такі кредити беруться на невеликі терміни.
У деяких небанківських фінансових установах річні ставки за кредитами можуть становити до 1000%.