Деякі банки Швейцарії розпочали виплачувати відсотки за взяті кредити, повідомляє видання Bloomberg.
Така міра стосується Zuger Kantonalbank і Grisons cantonal bank (GKB). Відзначається, що кредити за нульовою і негативною ставкою надаються інституційним клієнтам. В основному це стосується тих, хто бере велику суму на короткий час.
Відомо, що банки в Швейцарії платять своєму Центробанку за надлишок коштів. Негативну процентну ставку встановлено також в Данії, Швеції та Японії.
Відзначається, що відсоткова ставка Національного банку Швейцарії встановлена на рівні мінус 0,75%. Кредитні організації країни змушені доплачувати Центробанку за зберігання надлишкових коштів. Негативні ставки також встановлені в банках Данії, Швеції та Японії. Нацбанк Швейцарії вже кілька років зберігає процентну ставку на від'ємному рівні. Вартість швейцарського франка залишається високою, а інфляція — низькою.
У Данії Національний банк вперше ввів від'ємну відсоткову ставку у 2012 році, щоб зберегти курс своєї валюти. У 2016 році The Wall Street Journal писала, що данець, замість того щоб платити відсотки по кредиту, узятому 11 років тому, в останньому кварталі отримав від банку $38 за від'ємної процентної ставки за кредитом.