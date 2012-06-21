Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Нацбанк України спростив процедуру віддаленої ідентифікації та верифікації клієнтів фінансових установ із цифровим паспортом у мобільному додатку «Дія».

Як повідомляє пресслужба регулятора, тепер клієнти банків при дистанційному відкритті рахунку, можуть не показувати ID-картку та біометричний паспорт, якщо мають цифровий паспорт у мобільному додатку «Дія».

Таким методом можуть скористатися всі українці, які мають біометричні документи. Для цього їм треба установити додаток «Дія» на смартфон і верифікуватися для отримання цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта.

Також клієнт може поділитися копією цих документів у відділку банку.

Однак, банки поки що не можуть запропонувати такі послуги своїм клієнтам, адже триває механізм тестування.

Втім, банкіри вважають, що лише однієї дистанційної ідентифікації не достатньо. Клієнт також повинен мати електронний підпис.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який дозволить внутрішні перельоти з електронним паспортом у додатку «Дія».