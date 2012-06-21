Із 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок і всі банкноти гривні, введені в обіг до 2003 року (1 і 2 гривні й монети 1 гривня зразка 1996 року), перестають бути засобом платежу при здійсненні розрахунків готівкою. Від цієї дати вказані монети й банкноти вилучатимуть з обігу, замінюючи їх на відповідні монети зразка 2018 року. Таким чином НБУ впроваджує зміни в банкнотно-монетному ряді гривні, спрямовані на подальше впорядкування грошового обігу національної валюти.
«Ми продовжуємо наводити лад у готівковому обігу і приводити його до світових стандартів. Головна мета наших рішень — спростити розрахунки готівкою й підвищити їх зручність для користувачів. Також ми дбаємо про економічну доцільність і підвищенні якості готівки в обігу», — цитує пресслужба НБУ слова заступника голови правління установи Олексія Шабана. Завдяки цьому банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12. У ньому залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот, що відповідає міжнародній практиці. Він стане впорядкованим і зручним, запевнили в НБУ.