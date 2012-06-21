Йдеться про містечко Каор на півдні Франції. За давньою легендою, саме з тамтешніх виноградників і почали виготовляти вино під назвою «Кагор».
Каор цікавий і тим, що в ньому повністю збереглася культура 11-13 століть, там є міст, який збудував сам Ейфель – автор Ейфелевої вежі. А ще там на спеціальних фермах вирощують трюфелі. Містечко, неначе острів, його з усіх боків омиває річка Лот, – розповідає про цікавинки поки що далекого для переважної більшості рівнян французького міста заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська.
Втім, для доньки рівненської письменниці-вишивальниці Олена Медведєвої воно вже стало близьким. Історія їхнього романтичного кохання із французом розпочалася в Рівному, вони одружилися й тепер живуть у Каорі. А ще – написали і видали книгу про своє кохання французькою мовою. Міський голова Рівного Володимир Хомко подарував її надзвичайному і повноважному послу Франції в Україні Ізабель Дюмон, яка нещодавно відкрила в нашому місті «Французьку весну». І попросив підтримки в реалізації гарної ідеї побратимства міст.
Ви робите вірно, розпочинати треба саме з таких неформальних контактів на рівні звичайних людей, родин: тоді навіть тисячі кілометрів, які вас розділяють, зовсім не здаються відстанню. Я всіляко сприятиму контактам, які зближують українців та французів, – відповіла пані посол.
Будемо сподіватися, що неформальні контакти вже незабаром переростуть і в офіційні між вдома містами: побратимство міст – доволі поширене явище в Європі.