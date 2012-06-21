Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Наочно це було продемонстровано під час чергового ярмарку меду, який у Сєвєродонецьку влаштували представники обласної асоціації бджолярів.
«У цьому році спільно з обласною асоціацією людей з інвалідністю працюємо над проектом залучення таких людей до заняття бджільництвом. І такі люди у нас вже є, – каже голова обласної асоціації бджолярів Луганщини «Медова артіль» Антон Міхєєв. – Мед – найкорисніший продукт для здоров'я, так що, крім зайнятості, ці люди отримують і важливий для їх здоров'я продукт».
За словами Антона Міхєєва, враховуючи фізичні можливості людей з інвалідністю, спеціально для них одна з фірм Лисичанська налагодила випуск спеціальних легких вуликів з полістиролу. А для переробки меду, за підтримки Норвезького фонду у справах біженців, члени обласної асоціації бджолярів вже стали фасувати мед в спеціальну упаковку.