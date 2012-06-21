У бельгійському місті Марш-ан-Фамен відбувся фестиваль «живих статуй» – майстрів перфомансу, популярного на вулицях європейських міст.
Маленьке бельгійське містечко Марш-ан-Фамен 20-21 липня заполонили більше сотні живих скульптур. Тут пройшов найбільший у Європі фестиваль живих статуй «Statues en Marche», повідомляє Reuters.
Минулими вихідними на вулицях, в парках і скверах Марш-ан-Фамена можна було зустріти «живу» кам'яну горгулью, казкову фею, «бронзового» короля, тореадора, валькирію, Посейдона та інших фантастичних персонажів. Всього в містечко на півночі Бельгії з'їхалися понад 120 вуличних артистів з усієї планети.
Перформанси за участю живих статуй можна побачити в більшості великих міст світу, проте фестиваль в Марш-ан-Фамені збирає в одному місці рекордну для Європи кількість акторів. Фестиваль цього року відвідали понад 60 тисяч гостей, притому що населення Марш-ан-Фамена – майже 15 тисяч жителів.
Учасники фестивалю зачаровували публіку умінням триматися в одній і тій же позі протягом тривалого часу. А на створення найскладніших образів – макіяж, підготовку костюма і переодягання – у деяких артистів, за їхніми словами, йшло більше години.
Переможцями фестивалю цього року стали учасниці перформансу «Дерев'яні статуї». Також журі відзначило «Втрачені голови» (2-е місце) і «Фею Копенгагена» (3-е). Місцева влада вже оголосила про проведення наступного, четвертого за рахунком, фестивалю живих статуй в Марш-ан-Фамені в 2020 году.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
Фото Reuters