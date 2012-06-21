Сьогодні бельгійські школярі розпочали навчальний рік після вимушених п’ятимісячних канікул. Оголошені захисні заходи у школах тут приблизно такі ж, як і у всьому світі. Маски для всіх школярів від 12 років і вчителів, регулярна дезінфекція рук, тривалі провітрювання приміщень, створення «соціальної бульбашки» в одному класі.
Ще кілька тижнів тому рівень захворюваності у Бельгії перевищував критичний рівень 50 чоловік на сто тисяч. Тому уряд запровадив норму обов’язкового носіння масок скрізь — у магазині, транспорті й на вулицях. За час дії цієї суворої норми, виконання якої контролювали поліцейські, котрі були щедрі на штрафи порушникам у 250 євро, рівень захворюваності знизився. Наразі щодня тут фіксують у середньому 430 нових випадків хвороби, що для невеликої Бельгії однаково значна цифра, проте значно нижча, ніж фіксувалася у країні у липні.
Тим часом, близько сотні провідних лікарів і вчених-медиків Бельгії оприлюднили відкритого листа, у якому закликали суттєво скоригувати заходи боротьби з поширенням коронавірусу, яким, на їхні думку, «бракує логіки». У листі йдеться, що на початку епідемії жорсткий карантин був цілком виправданим. «Тоді ми мало знали про вірус і боялися, що наші лікарні не впораються з потоком хворих», — написали експерти. Проте відтоді, як минуло майже пів року після першої смерті від коронавірусу в Бельгії, ситуацію істотно змінилася, вважають вони.
На перший погляд здається, що стримування поширення вірусу Covid-19, — прийнятна стратегія, але це ніколи не розв’яже проблему, якщо «ми не готові провести решту свого життя у страху». Вони також порівнюють коронавірус із вірусом сезонного грипу, який, за їхніми словами, спричиняє від 320 тисяч до 650 тисяч смертей щороку у всьому світі, проте через це країни не оголошують карантин. Тому експерти вимагають від бельгійського уряду переглянути заходи, спрямовані на боротьбі з поширенням коронавірусу, та перевірити їх доцільність і відповідність до ситуації.
За словами авторів листа, побічна шкода обмежувальних заходів призведе до зростання кількості випадків депресії, тривожних станів, самогубств, сімейного насильства й жорстокого поводження з дітьми. При цьому, фахівці посилаються на дослідження трьох бельгійських незалежних центрів, які базувалися на даних, зібраних після припинення жорсткого карантину, який тривав у Бельгії від 17 березня до 18 травня.
Замість суворих правил для всього населення експерти пропонують, щоб «кожен, хто має високі ризики важкого перебігу хвороби, разом зі своїм лікарем розробив індивідуальну стратегію самозахисту». «Захистіть тих, хто цього потребує, і дозвольте решті населення почуватися вільно, щоб хвороба могла поширюватися природним шляхом. І зрештою це послабить вірус», — переконані бельгійські медики.
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»