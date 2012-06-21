Люди заражаються COVID-19 переважно на роботі та у школі. Такого висновку дійшло Бельгійське агентство з охорони здоров’я. Згідно з останніми даними, у Бельгії в період із 31 серпня по 6 вересня рівень заражень на коронавірус зріс на 15% у порівнянні з попередніми тижнями. Аналіз контактів хворих і джерел зараження свідчить, що існує безпосередній зв’язок між зростанням кількості випадків COVID-19 і початком навчального року та пожвавленням роботи бізнесу після періоду літніх відпусток. Проте агентство зазначає, що служба відстежування контактів інфікованих осіб, роботу якої досі жорстко критикували, працює день у день дедалі краще.
Водночас, на сполох б’ють сімейні лікарі й педіатри Бельгії, бо кількість записів на консультації у перші тижні осені надзвичайно зросла. Лікарі побоюються, що з наближенням зими, коли діти почнуть хворіти на інші вірусні інфекції, окрім коронавірусу, медики не справлятимуться з потоком пацієнтів. Педіатри скаржаться, що перевантажені телефонними дзвінками від стривожених батьків, які не пустили своїх дітей до школи, бо у них почався нежить чи вони відчули, як дряпає у горлі.
Лікарі нагадують, що ці симптоми не обов’язково слугують ознакою коронавірусу. Приводом для того, щоб залишити дитину вдома й вимагати у педіатра терміново призначити час візиту, має бути один серйозний симптом: висока температура, кашель, труднощі з диханням, або комбінація двох легких симптомів: хворобливе відчуття, біль у м’язах, діарея.
«Простого нежитю для цього недостатньо», – зазначає Асоціація бельгійських педіатрів. Вона також звернулася до бельгійської влади з проханням поінформувати школи про необхідність суворо дотримуватися медичних протоколів щодо COVID-19 і не відправляти дитину з уроків додому, якщо вона просто чхнула.
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»