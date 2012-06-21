Бельгія з 11-мільйонним населенням займає перше місце у Європі за кількістю заражень коронавірусом на 100 тисяч жителів. Про це свідчать дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC). За останні два тижні бельгійська влада повідомила про 1390,9 нових заражень коронавірусом на 100 тисяч осіб.

Досі цей рейтинг очолювала Чехія, проте на сьогодні її показники становлять 1379,8 випадку на 100 тисяч осіб, вона займає друге місце. Потім Люксембург — 760 хворих на 100 тисяч, за ним Словенія (732 на 100 тисяч) та Нідерланди — 694 на 100 тисяч. Щодо рівня смертності, то найвища вона в Чехії — 12,3 смерті на 100 тисяч жителів за останні 14 днів. А Бельгія, де зафіксовано 5,8 померлих на 100 тисяч, займає друге місце в Європі.

Найбільш вражені коронавірусом у Бельгії Валлонія та столичний регіон Брюссель. Через різке зростання захворюваності влада цих районів перейшла до кардинальних заходів, які стали діяти з понеділка цього тижня. Вони відрізняються від весняного локдауну лише тим, що працюють не лише продуктові магазини та аптеки, а й ті, де продають одяг, техніку, меблі тощо. Проте від понеділка у цих регіонах Бельгії, крім кафе та ресторанів, які закрилися ще раніше, роботу припинили театри, кінотеатри, музеї, спортивні заклади.

Бельгійська влада не раз наголошувала, що за будь-яку ціну не припинятиме роботу шкіл і зберігатиме хоч би частково очне навчання у вишах. Проте пандемія у країні розвивається дуже стрімко. І уряд найбільше боїться втратити контроль над темпами захворюваності, що може розладнати роботу лікарень та лабораторій, які вже зараз ледь справляються з напливом зразків для тестування. Тому з цього тижня всі вищі навчальні заклади було переведено на дистанційну форму, а до шкіл ходять лише учні молодших класів (у Бельгії це діти 6—12 років). Старші школярі дочасно пішли на канікули, які мали б розпочатися з 2 листопада.

У Бельгії, як і в багатьох інших країнах, ввели комендантську годину, яка розпочинається о 22-й. Порушникові цієї норми загрожує штраф 250 євро. На таку саму суму оштрафують того, хто не носить маски. А вони обов’язкові скрізь: у транспорті, магазинах, усіх громадських закладах і навіть просто на вулиці.