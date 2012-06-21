Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Недавно на Черкащині стартував сезон полювання на пернату дичину, який триватиме до 30 грудня поточного року. Мисливствознавці, єгерська служба та працівники державної лісової охорони лісгоспів області перевірили, як виконують мисливці правила полювання. Тільки за два минулих вихідних на порушників склали 65 протоколів. Серед найбільш поширених порушень — відсутність у мисливців документів, передбачених ст. 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», полювання в заборонених місцях та в недозволений час.
У ході патрулювань учасники рейдових бригад проводять роз’яснювальну роботу серед мисливців, нагадують правила полювання. Як розповів завідувач сектору мисливського господарства обласного управління лісового господарства Володимир Рибалка, протягом нинішнього року працівники лісогосподарських підприємств провели 850 рейдів. Автомобілі держлісгоспів, зайняті у рейдових патрулюваннях, обладнані GPS-трекерами, а рейдові групи забезпечені засобами фото- та відеофіксації.