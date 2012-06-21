У цьому днями на власній шкурі переконалися колеги з Укрінформу

Неадекватна поведінка групи молодиків під час пресконференції кандидатів у народні депутати у приміщенні Українського національного інформаційного агентства сколихнула медіапростір і громадськість. Хуліганська поведінка міцних молодиків у приміщенні, підкреслимо, державної установи викликає щонайменше обурення. Адже йдеться не лише про закидання яйцями спікерів під час офіційного заходу й пошкодження дверей, як намагалися запевнити правоохоронці й самі винуватці.

Насправді, за даними керівництва пресцентру Укрінформу, головний (після побиття трьох співробітників) матеріальний збиток, завданий агенції, — це пошкодження акустичної системи «Конференц», придбаної у 2012 році майже за 600 тисяч гривень. Нині вона коштує принаймні півтора мільйона. Кожен із п’яти вирваних мікрофонів — 20 тисяч гривень. А ще нападники пошкодили меблі, забруднили яйцями килимове покриття, зіпсували стіни і встановлені в залі банери.

Та й це далеко не все, а лише вершина айсберга. Якщо дивитися в корінь, то величезну стурбованість викликає поширеність такого силового явища, як безкарність для його організаторів і безпосередніх учасників. Перших ніхто й ніколи не притягує до жодної відповідальності, а другі відбуваються в кращому разі переляком. Складається враження, що численні напівмілітарні структури, створені на хвилі патріотизму нібито під гаслом захисту національних інтересів, насправді мають зовсім іншу мету: залякувати громадянське суспільство. Щоб кожен знав, що у разі чого претензії, як кажуть, можна пред’явити й стовпу, а тому боявся спортивного вигляду молодих бійців.

А тим часом в одного із трьох постраждалих співробітників агенції Павла Негрея лікарі виявили контузію лівого ока І ступеня, травматичну ерозію рогівки і субкон’юнктивальний крововилив лівого ока, забиття м’яких тканин шиї. Зафіксовано численні гематоми на нозі, спині й передпліччі.

Напередодні заходу до Укрінформу, як і годиться, надійшла заявка на проведення пресбрифінгу на тему: «Фальсифікації на виборах в окрузі №50 (Донецька область). Зникли протоколи і члени ОВК». Участь у заході, за даними організаторів, мали взяти кілька (орієнтовно 5—6) кандидатів у депутати, активістів, спостерігачів і представників місцевих ЗМІ. При цьому прізвище Аксьонова у заявці згадано побіжно, зовсім не як «головного спікера»: «учасники: кандидати в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №50 Сергій Кошуков («Європейська солідарність»), Андрій Аксьонов (самовисуванець), Неля Дашковець (самовисуванка)». Напад на агенцію стався одразу ж, щойно Аксьонов розпочав виступ.

До тих, кого рух «Традиція і порядок» обрав своєю ціллю під час пресконференції, можна ставитися неоднозначно, можливо, навіть насторожено. Але належну оцінку їхнім діям мають давати виключно правоохоронці, зокрема СБУ. І тут не має бути місця жодному самосуду на кшталт лінчування.

Хоч ні журналісти, ні адекватні громадські активісти жодним чином не виправдовують цього одіозного політика, співробітники Укрінформу мають одне просте запитання: чому саме їх вирішили зробити крайніми?

«Такого ще не було ніколи, — розповідає перший заступник гендиректора Укрінформу Марина Сингаївська. — Бувало, приходили з тортами, щоб кинути в учасника брифінгу чи пресконференції, приносили і яйця. Когось ображали біля входу в агенцію, іноді виникала штовханина. Але це вперше, коли хтось увірвався в приміщення Укрінформу, бігав першим поверхом, виривав двері в кабінети, бо, схоже, нападники не знали, куди йти. Таке враження, що команду про напад «Традиції і порядку» дали в останній момент».

Нарешті після дивної паузи слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство). Пресофіцер Анна Зубрєва уточнила в коментарі Укрінформу, що справу було перекваліфіковано зі статті про заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження (стаття 125 ККУ) на «хуліганство».

Одне слово, далі буде. А ситуацію обіцяють тримати на контролі і Національна спілка журналістів, і міжнародні громадські правозахисні організації.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»