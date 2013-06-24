У 2024 році Міністерство охорони здоровʼя України спільно з Національною службою здоровʼя України розпочало реалізацію програми безоплатного зубопротезування та стоматологічної допомоги для військовослужбовців і ветеранів. У 2025 році її продовжили та значно розширили. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Програма охоплює два напрями допомоги: зубопротезування та планову стоматологічну допомогу. Лише у 2025 році ці послуги безоплатно сумарно отримали вже майже 48 тисяч захисників і захисниць! Для порівняння: за весь 2024 рік таких пацієнтів було понад 21 тисяча. Загалом від моменту запуску безоплатними стоматологічними послугами скористалися 69 738 людей.

Хто може отримати послуги безоплатно:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці.

У межах програми захисники та захисниці можуть безоплатно пройти обстеження, зробити рентген, отримати лікування зубів, встановити знімні або незнімні протези, підготувати ротову порожнину до протезування, а також скористатися знеболенням на всіх етапах допомоги. За потреби надається і невідкладна медична допомога.

У межах планової стоматологічної допомоги пацієнти можуть лікувати карієс та його ускладнення, видаляти зуби, проходити гігієнічні процедури, відновлювати анатомічну форму зубів, а також отримувати додаткові послуги, пов’язані з підготовкою до протезування.

Нині до програми вже долучено 497 місць надання послугпо всій Україні – а це у півтора раза більше, ніж торік! Завдяки цьому доступ до якісної та безоплатної стоматологічної допомоги отримали тисячі військових та ветеранів.

Щоб скористатися послугами, потрібно:

звернутися до закладу, який має договір із НСЗУ;

отримати направлення від стоматолога;

надати копії та пред’явити оригінали необхідних документів: паспорт, РНОКПП, посвідчення (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовий квиток);

написати заяву.

Зазначимо, що у 2025 році гранична вартість послуг із зубопротезування, які держава оплачує за кожного пацієнта, зросла до 34 966 гривень. Це більш ніж удвічі більше, ніж торік. Гранична вартість планової стоматологічної допомоги — до 24 952 гривень.

У разі додаткових запитань зверніться до операторів контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.