У Сєверодонецьку за рахунок коштів місцевого бюджету вже закуплено 50 камер, вирішують питання щодо місць їх встановлення. В Лисичанську цей процес рухається швидше — вже обладнано робочі місця операторів. Очікується встановлення засобів відеофіксації на залізничних вокзалах Лисичанська та Рубіжного.
Загалом про стан реалізації програми «Безпечне місто» в Луганській області, її технічні можливості та перспективи розповів під час чергової прес-конференції в межах поліцейського проекту «Безпека» начальник управління зв’язку та телекомунікацій ГУНП в Луганській області підполковник поліції Сергій Шевченко. Поліцейський навіть показав технічні можливості засобів відеофіксації в публічних місцях та на вулицях населених пунктів області. «Це не лише відеокамери, а ще й зв’язок з правоохоронними органами та місцевою владою, інтелектуальна система контролю дорожнього руху, онлайн-спостереження тощо», — наголосив Сергій Шевченко.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»