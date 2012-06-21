У столиці в рамках Громадського бюджету-2 реалізують проект зі створення бібліотеки якісних аудіокниг українською мовою. Проект передбачає підготовку аудіокниг класичних українських творів, що входять до шкільної програми. Автори проекту обіцяють озвучити не менше 50 книг за підтримки акторів і «відомих» голосів України. У Департаменті суспільних комунікацій КМДА повідомили, що проект пропонують реалізувати на базі публічної бібліотеки імені Лесі Українки, за нього віддали свої голоси 3303 киянина.
«Аудіокниг українською мовою дуже мало, їх кількість не перевищує сотні. В умовах сучасного розвитку технологій знання необхідно доносити максимально просто і зручно. Аудіокнига – одна з таких форм», – пояснюють ініціатори проекту. Бібліотека аудіокниг може стати в нагоді для школярів, дорослих і молоді, а особливо для людей з вадами зору.