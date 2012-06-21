Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Невелика група багатих країн вже придбала більше половини всіх вакцин проти корона вірусу COVID-19, які, як очікується, почнуть виготовляти найближчим часом. Через це для громадян бідніших країн, які становлять більшу частину світового населення, вакцини залишиться недостатньо. Про це заявила неурядова організація Oxfam. Її заснували у британському місті Оксфорд у 1942 році. На сьогодні, це міжнародне об’єднання з 15 організацій, які працюють у 90 країнах по всьому світу. Мета діяльності Oxfam – розв’язання проблем бідності та пов’язаної з нею несправедливістю.

Наразі існує п’ять провідних фармацевтичних компаній, які перейшли до завершальної стадії розроблення вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу, відому як COVID-19. Oxfam отримав змогу вивчити контракти, які вже підписано між виробниками вакцин і урядами держав, а також Єврокомісією, яка веде переговори від імені 27 країн-членів ЄС. Експерти Oxfam виявила, що 51% першої хвилі виробництва всіх вакцин від коронавірусу призначено для країн, які представляють лише 13% світового населення. Іншими словами, решті 87% населення доведеться якось обійтися 49% обсягу вакцини, яка залишиться.

Проте й з часом ситуація не дуже поліпшиться. «Навіть якщо вакцини всіх п’яти виробників виявляться успішними, що малоймовірно, майже дві третини населення не матимуть змоги пройти вакцинацію щонайменше до 2022 року», – йдеться у пресрелізі Oxfam.

Експерти організації спільно з іншими представниками громадянського суспільства, які займаються питаннями розвитку, закликають створити так звану народну вакцину проти коронавірусу, яка буде доступною та безкоштовною. «Це стане можливим лише в тому разі, коли фармацевтичні корпорації дозволять виробляти вакцини без жодних обмежень, вільно обмінюючись своїми знаннями, забувши про патенти, а не захищатимуть свої монополії», – заявили в Oxfam.

Одна з п’яти фірм, яка працює на розробленням вакцини, американська компанія Moderna, відкрито заявляє, що має намір отримати прибуток від свого винаходу, попри те, що компанія отримала 2,48 мільярда доларів державного фінансування. Вона продаватиме одну дозу вакцини по 12–16 доларів у США, а в решті країнах світу – по 35 доларів.

Фірма вже пообіцяла 100% вакцини першої хвилі виробництва багатим країнам-замовницям. Натомість інша компанія, AstraZeneca пообіцяла дві третини першого виробництва вакцини країнам, що розвиваються. Однак проблема полягає в тому, що AstraZeneca зможе забезпечити лише 38% населення або половину від цієї кількості, якщо з’ясується, що для формування імунітету необхідна повторна вакцинація.

«Уряди лише затягнуть кризу, яка призведе до нових людських трагедій і значних економічних збитків, якщо дозволять фармацевтичним компаніям, які розробляють вакцину, захищати свої монополії та прибуток», – заявив виконавчий директор Oxfam International Чема Вера. Жодна фармацевтична корпорація не зможе задовольнити світові потреби у вакцині проти COVID-19. «Ось чому ми закликаємо їх ділитися своїми знаннями й забути про патенти. Це необхідно, щоб захистити кожного», – наголосив Чема Вера.