На сьогодні енергоаудитори в Україні отримали вже понад 1,2 тисячі кваліфікаційних атестатів, щоб мати право працювати у таких напрямах: понад 700 — сертифікація енергетичної ефективності будівлі; понад 550 — обстеження інженерних систем.
За I півріччя 2019 року університети та академії країни видали 825 таких атестатів. Це майже удвічі більше, ніж за 6 місяців 2018 року (440 атестатів), повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.
Значна кількість фахівців у цій галузі сприятиме посиленню конкуренції на ринку, швидкому розвитку енергетичної сертифікації будівель та задоволенню попиту споживачів.
«Тому вкотре закликаю заклади вищої освіти започатковувати навчальні програми для енергоаудиторів, а всіх охочих — проходити атестацію та працювати у цій галузі», — наголосив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.