На Донеччині поблизу контрольного пункту в’їзду та виїзду «Майорське» виявили боєприпаси. На небезпечну знахідку у лісопосадці першими натрапили місцеві жителі, які відразу ж повідомили про це військовим – представникам державної прикордонної служби. Група оперативного реагування прикордонників прибула на вказане місце і виявила два ящики з боєприпасами всього за 300 метрів від КПВВ. В свою чергу викликані сюди сапери встановили, що тут зберігалися 16 пострілів до ручного протитанкового гранатомета. Також фахівці ретельно перевірили лісопосадку та прилеглу територію стосовно виявлення інших небезпечних предметів, а правоохоронці тепер встановлюють власників арсеналу до РПГ-7 та обставини, за яких зброя з’явилася неподалік місця масового скупчення людей – КПВВ «Майорське».
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