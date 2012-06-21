Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
В останні роки мисливські господарства Полтавщини проводять таку собі альтруїстичну діяльність – за власні кошти купують тварин, гризунів і птахів і випускають їх у дику природу. Це, зокрема, стосується господарств Миргородського, Полтавського, Гадяцького, Диканського районів.
Завдяки мисливцям в угіддях області побільшало косуль, оленів, диких свиней, качок, зайців, муфлонів, лосів, фазанів, куріпок, бобрів. А одна агрофірма в Диканському районі спеціалізується ще й на розведенні байбаків, яких, говорять, до війни повно водилося у степових районах області.
Нещодавно єгері завезли з Диканщини і випустили для розведення на території Щербанівської об’єднаної територіальної громади Полтавського району 20 цих симпатичних і, до речі, не таких вже й маленьких звірят. У залежності від виду, вони досягають ваги 3-7 кілограмів.
Заступник гендиректора агрофірми, біолог - мисливствознавець Петро Нос розповів, що мета такого розведення – збільшити біорізноманіття видів. Начебто, економічного зиску тут немає.
Наступного року єгері випустять у поле під Полтавою ще кілька десятків байбаків. А покищо тваринки повинні пристосуватися до нового місця проживання і нагуляти жир. Адже попереду зима. Вже навесні від них чекають першого приплоду.