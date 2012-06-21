В Ізраїлі археологи під час проведення розкопок біля Західної стіни в Єрусалимі виявили глиняний глечик, в якому знаходилося кілька золотих монет ісламського періоду.

Як повідомляє The Times of Israel, відкриття зробила місія Управління старовини Ізраїлю (IAA). Археологи проводять біля Стіни Плачу в Єрусалимі розкопки на передодні будівництва підземного переходу. У результаті вони виявили невеликий глиняний горщик з чотирьма монетами, викарбуваними з чистого золота.

Їх вік перевищує тисячу років. За словами Роберта Кула, експерта з нумізматики в IAA, знайдена «валюта» датується періодом великих геополітичних змін у цьому регіоні. У той час контроль над цими територіями перейшов від сунітського халіфату Аббасидів, столицею якого був Багдад, до рук його шиїтських суперників – династії Фатимідів з Північної Африки.

«Монети, знайдені в глечику, майже ідеально відображають ті далекі історичні події, – каже Кул. – Так, два золотих динари були викарбувані в Рамлі під час правління халіфа аль-Муті (946-974 рр. н.е.) і його регіонального губернатора Абу Алі аль-Касима ібн аль-Іхшіда Унуджура (946-961 рр. н. е.)».

Дві інші золоті монети були викарбувані в Каїрі правителем Фатимідів аль-Муїзз (953-975 рр. н.е.) і його наступником аль-Азізом (975-996 рр. н.е.). За словами експерта, за останні півстоліття це перший сховок з монетами такого роду, виявлений у Старому місті Єрусалиму. Останній раз відразу п'ять скарбів з монетами і коштовностями були знайдені тут у 1967 році.

«Чотири золоті динара були значною сумою грошей для більшої частини населення, що жило в той час у важких умовах, – продовжує свою розповідь Роберт Кул. – Це була щомісячна зарплата чиновника чи чотиримісячна зарплати простого робітника. У порівнянні з цими людьми невелика жменька багатих чиновників і купців у місті заробляла величезні суми і зуміла накопичити величезні статки».

Примітно, що невеликий глечик археологи виявили ще кілька тижнів тому, але відклали його в вбік для подальшого вивчення. Тільки після завершення основного етапу розкопок вони повернулися до цієї знахідки і вирішили розглянути його уважніше.

«Мені в руку впали з нього чотири блискучі золоті монети, – згадує керівник розкопок Девід Геллман. – Я вперше в своїй кар'єрі археолога виявив золотий скарб, і це неймовірно цікаво».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»