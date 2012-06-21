Перспективи двосторонньої співпраці у галузі енергоефективності обговорили голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук і дипломат з питань енергетики економічного відділу Посольства США в Україні Такер Браун.
США входять у ТОП-5 країн світу за обсягами інвестицій у відновлювану енергетику, залучивши позаторік у «зелені» проекти близько 46 мільярдів доларів. Сполучені Штати посідають друге місце після Китаю за загальною потужністю об’єктів відновлюваної електроенергетики.
Тож Україна, яка дотримується світових тенденцій та застосовує практики багатьох країн, цінує можливість налагодити обмін досвідом із США у відновлюваній енергетиці, повідомили у Держагентстві.
Сергій Савчук презентував вітчизняні здобутки в галузі енергоефективності, розповів про останні законодавчі зміни, які стимулюють бізнес інвестувати в проекти зі зменшення споживання енергії. Оскільки Америка посідає провідні позиції за обсягами виробництва біоетанолу та біодизеля, український посадовець окреслив можливості співпраці у сфері рідких біопалив.
«Для України важливо зменшувати залежність від імпорту не лише газу, а й нафтопродуктів. Торік цей імпорт становив 4,2 мільярда доларів. З огляду на значний потенціал нашого аграрного сектору ми маємо стимулювати внутрішнє виробництво й споживання рідких біопалив. Тому надзвичайно важливо залучати в Україну американські компанії, що виробляють біоетанол», — пояснив заокеанським дипломатам Сергій Савчук.
Держенергоефективності разом із народними депутатами підготував законопроект (реєстр. № 7348 від 29.11.2017 р.), який має на меті стимулювати будівництво заводів-виробників рідких біопалив.
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