Давнє ремесло горян різьбярство живе й розвивається на Закарпатті. Це підтвердили змагання з уміння вправлятися стамескою і бензопилою «Битва різьбярів» — фестиваль-конкурс, що, як і торік, пройшов на території Великобичківського ліцею Рахівської районної ради.
Цьогорічне фестивальне змагання проходило під знаком завершення створення алеї Різьби, започаткованої під час попередніх двох фестивалів. Як запевнили організатори, ця алея стане першою і єдиною в Європі, створеною з дерев’яних скульптур.
Поряд із закарпатськими різьбярами з Рахівщини, Міжгірщини, Воловеччини, Ужгорода над скульптурами чаклували творці з Івано-Франківська, Косова, села Сваричів та селища Перегінське на Івано-Франківщині, а також Білгорода-Дністровського. Усіх — чотирнадцятеро.
Тиждень учасники працювали над витворами, демонструючи вправне володіння інструментами. Завершенням мирної битви у Великому Бичкові було оголошення переможців. Ними стали Василь Семко, Михайло Мадярій і Василь Шемет.
Без подарунків і призів не залишився жоден учасник творчого змагання. Володар головного призу 10 тисяч гривень Василь Семко половину подарував ліцею, на подвір’ї якого відбувалося дійство. Насамкінець учасники «Битви різьбярів» провели майстер-клас: місцеві дітлахи й собі хочуть стати різьбярами.