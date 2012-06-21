Скликати Раду науки й технологій, на якій обговорити перехід української науки від моделі утримання до інвестицій розвитку, запропонував Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Ця пропозиція прозвучала під час його зустрічі з учасниками інноваційного середовища Sikorsky Challenge КНУ «Київська політехніка» імені Ігоря Сікорського.
«Нам треба вдосконалити систему фінансування науки. Я чекаю конкретних пропозицій від науковців, — наголосив Володимир Гройсман. — Ми зацікавлені в розвитку економіки. Без науки та інновацій це зробити неможливо. Ємність сфери дуже висока. Готовий дуже швидко ухвалювати рішення, щоб була конкуренція та рівні можливості для отримання підтримки держави. В мене є на це політична воля». Науковці показали Прем’єру новітні українські розробки в галузі космосу, медицини, оборони, енергоефективності, освіти, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Серед них: безпілотники нового покоління, космічні нано- та мікросупутники, системи очищення питної води, електротермохірургічні інструменти, стрілецька зброя.