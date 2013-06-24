Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко і Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков обговорили в середу питання двосторонньої співпраці та євроінтеграції.

«Україна виконала всі технічні умови й готова відкрити перші три переговорні кластери з ЄС: «Основи», «Внутрішній ринок» та «Зовнішні відносини». Уже на початку вересня ЄС матиме змогу ухвалити рішення про відкриття першого кластера», — зазначила глава українського уряду й додала, що це стане важливим кроком підтримки євроінтеграційних прагнень нашої держави.

Юлія Свириденко наголосила на важливості спільного руху України та Молдови в напрямі європейської інтеграції й відзначила підтримку Болгарією

Прем’єр-міністри зосередили увагу на питаннях освіти. Зокрема, на зустрічі йшлося про викладання болгарської мови в Україні, яке зберігатиметься й надалі.

«Це важливий елемент нашої взаємної поваги до національних спільнот», — наголосила Юлія Свириденко.

Вона подякувала Болгарії за допомогу у відновленні української енергосистеми, яку щодня атакують росіяни, а також за підтримку диверсифікації постачань та проєктів енергетичної безпеки.

У середу Прем’єр-міністр України провела змістовну розмову із главою уряду Естонії Крістеном Міхалом. Вона привітала естонських партнерів із Днем відновлення незалежності, який 20 серпня відзначають у дружній державі. Ключовою темою переговорів стала євроінтеграція України.Обговорили й питання оборонної співпраці. Глава українського уряду подякувала Естонії за стратегічне рішення спрямовувати 0,3% ВВП на підтримку України та за готовність втілювати спільні проєкти.Важливе своєчасне постачання 100 млн євро допомоги у вигляді продукції естонських виробників; відзначено потенціал для розширення спільних закупівель, зокрема через механізм SAFE, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.