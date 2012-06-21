Українська сторона дуже цінує конструктивну позицію Болгарії щодо вітчизняного Закону «Про освіту». Нарешті вдалося підписати Декларацію про гарантування прав осіб, які належать до національної меншини Болгарії, вивчати рідну мову та навчатися нею. Таку позицію висловила профільний міністр Лілія Гриневич під час підписання відповідної декларації з міністром освіти і науки Болгарії Красіміром Валчевим, яке відбулося у болгарській столиці.
«Наша мета — надання однакових можливостей усім школярам. Закон «Про освіту» гарантує, що українські діти, які належать до національних меншин, отримають достатній рівень і рідної, і державної мови для реалізації їхніх конституційних прав. Ми пропонуємо поступово впроваджувати більше предметів державною мовою із 5 класу. Кількість предметів, які вивчають українською, поступово збільшуватиметься і в 11 класі досягне пропорції 60% предметів українською та 40% мовою меншини. Це модель, яку успішно застосовують країни ЄС. Така зміна — необхідний з освітньої точки зору крок», — зазначила Лілія Гриневич.
У декларації йдеться, що разом із вивченням державної мови болгарська меншина матиме необхідні умови для навчання рідною. Сторони підтвердили важливість вивчення державної мови «як чинника інтеграції країни та суспільної згоди через розширення вживання державної мови у навчальному процесі, зокрема шляхом збільшення часу навчання нею».
Документ передбачає, що Україна та Болгарія працюватимуть над новим протоколом про співробітництво і обмін між профільними міністерствами на 2019/2020 — 2022/2023 навчальні роки.
Україна реалізує всі рекомендації Венеціанської комісії. Уже підготовлено дорожню карту з переліком законодавчих та інших заходів для поступового впровадження мовної статті, повідомляє прес-служба МОН.
Красімір Валчев підтвердив, що для Болгарії розвиток партнерських відносин з Україною дуже важливий, тому активна співпраця триватиме й надалі.
Відділ новин
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