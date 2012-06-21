Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Деякі країни світу переглядають майже щодня свої вимоги для в’їзду туристів у зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу. Вчора ввечері Болгарія вирішила, що українським громадянам, які прибувають у цю країну на відпочинок, не потрібно здавати ПЛР-тести на COVID-19.
Таке рішення болгарська влада вимушена була зробити після того, як місцеві туристичні оператори поставили ультиматум чиновникам – вони збиралися закрити свої офіси та вийти на масові протести у Варні, перекриваючи центральні магістралі міста та дороги до нього.
Однак влада Болгарії вважає, що в країні повинні залишитися два готелі – один на Золотих пісках та інший на Сонячному березі – які прийматимуть іноземних громадян, що контактували з хворими на коронавірус.
Про це повідомила міністр туризму країни Мар’яна Ніколова.
Відомо, що Болгарія залишається однією із найулюбленіших країн для літнього відпочинку серед українців, де можна отримати дуже якісні та недорогі готельні послуги і є чудове та лагідне море.
Так кількість українських туристів до Болгарії у 2019 році порівняно із 2018 роком зросла на 22% або більше, ніж на 100 тисяч осіб.
Торік Україна зайняла друге місце серед інших держав за обсягами збільшення туристів до Болгарії, віддавши пальму першості лише Румунії.