Новий лідер Консервативної партії Великобританії і майбутній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив після оголошення результатів виборів, що вважає своїми пріоритетами перемогу над опозицією і реалізацію брексіта до кінця жовтня.

Борис Джонсон назвав свої пріоритети на посаді прем'єра Британії. Reuters

«Ми завдамо поразки Джеремі Корбін, ми переможемо лейбористів. Ми надамо енергії країні, ми здійснимо Брексил до 31 жовтня. Наша мета – завдати поразки і вийти з ЄС », –сказав Джонсон під час виступу.

Раніше були оголошені результати виборів лідера консерваторів, ним став Джонсон. Він очолить склад уряд в середу, 24 липня, коли Тереза Мей складе свої повноваження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»