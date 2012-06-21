Новий лідер Консервативної партії Великобританії і майбутній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив після оголошення результатів виборів, що вважає своїми пріоритетами перемогу над опозицією і реалізацію брексіта до кінця жовтня.
«Ми завдамо поразки Джеремі Корбін, ми переможемо лейбористів. Ми надамо енергії країні, ми здійснимо Брексил до 31 жовтня. Наша мета – завдати поразки і вийти з ЄС », –сказав Джонсон під час виступу.
Раніше були оголошені результати виборів лідера консерваторів, ним став Джонсон. Він очолить склад уряд в середу, 24 липня, коли Тереза Мей складе свої повноваження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»