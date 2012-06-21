Візит делегації Комітету в закордонних справах Європарламенту до Києва, який завершився вчора, відбувся в межах підготовки звіту про прогрес імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС, який буде винесено на голосування пленарної сесії наступної осені. У Києві євродепутати провели переговори з представниками української влади та громадянського суспільства.

Під час прес-конференції голова делегації Європарламенту литовська євродепутат Лайма Андрікєне відмовилася коментувати конфлікт між Генпрокуратурою та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, проте кілька разів наголосила, що Брюссель розглядає боротьбу з корупцією в Україні як головну запоруку економічного прогресу, успіхи якої відкриють шлях для західних інвестицій.

А співголова парламентського комітету асоціації Україна — ЄС польський євродепутат Даріуш Росаті визнав, що значне протистояння антикорупційним заходам «особливо спостерігається у Верховній Раді. Очевидно, що чимало людей там не зацікавлені в ухваленні закону про антикорупційний суд, і вони прагнуть обмежити діяльність і повноваження антикорупційних агентств».

Даріуш Росаті припустив, що розслідування діяльності очільника САП Назара Холодницького може бути «частиною спроби обмежити роль антикорупційних інституцій». Проте він висловив переконання, що українська влада належно проведе розслідування всіх фактів, пов’язаних із цим конфліктом. Євродепутат повідомив, що під час зустрічей делегації в Адміністрації Президента України і у Верховній Раді «звучали запевнення, що законопроект про антикорупційний суд буде ухвалено у травні, щонайпізніше — у червні».

Окрім конфлікту між головними антикорупціонерами, євродепутатів турбує непорозуміння між громадськими організаціями та Верховною Радою, яка не хоче скасовувати е-декларування для представників громадянського суспільства. Проте перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка була присутня на прес-конференції, заявила, що «парламент ще має шанс у квітні — травні скасувати цю вимогу».

Лайма Андрікєне наголосила, що український парламент має ухвалити Виборчий кодекс, «у якому буде гармонізовано законодавство для всіх типів виборів. Якби Верховна Рада змогла ухвалити проект Виборчого кодексу восени, це був би крок у правильному напрямі», — сказала вона. Лайма Андрікєне вкотре нагадала Києву, що зареєстрований у Верховній Раді законопроект 7206, відомий як «Купуй українське, плати українцям», суперечить нормам угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а в разі його ухвалення «нашкодить Україні у справі гармонізації норм державних закупівель і обмежить доступ українських товарів на ринки Євросоюзу».

На прес-конференції євродепутати, згадуючи про термін виконання того чи іншого «домашнього завдання» для Києва, не раз називали саме осінь. Адже очікують, що восени в Україні на повну силу розгорнеться передвиборча боротьба, яка, за словами Даріуша Росаті, «ніколи не була хорошим часом для реформ». Він наголосив, що ЄС визнає «значний прогрес українського уряду за останні три роки, протягом яких було втілено більше реформ, ніж за попередні 20 років».

Проте, на переконання євродепутата, до розгортання передвиборчої кампанії в нашій країні «у Президента, уряду та Верховної Ради ще є кілька місяців, щоб імплементувати необхідні реформи й підштовхнути їх уперед».

Того самого дня делегацію європарламенту прийняв Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.