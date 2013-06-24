Прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час зустрічі з послами держав-членів Європейського Союзу обговорила ситуацію в енергетиці та наголосила на важливості збереження довіри суспільства і партнерів.

Українська сторона поінформувала послів про нові кроки уряду для очищення і підвищення ефективності антикорупційної політики в енергетичній галузі.

«Дії уряду спрямовані на повну взаємодію і спільну роботу з антикорупційними інституціями для забезпечення прозорості роботи виконавчої влади. Європейські дипломати позитивно відзначили такі кроки», — зауважила Юлія Свириденко.

Прем’єр закликала партнерів долучитися до процесу і надати пропозиції кандидатур, на першому етапі — до наглядової ради Енергоатому. Наступний етап — аудит та оновлення наглядових рад державних підприємств у галузі енергетики.

«Ми також розглянемо пропозицію залучення до цього процесу міжнародних аудиторів. Це не точковий підхід, а комплекс заходів для оновлення менеджменту всієї системи — Нафтогазу, Укргідроенерго, «Оператора ГТС України», Центренерго та Укренерго», — наголосила очільниця уряду.

На зустрічі обговорили також бюджетні потреби України на 2026 рік, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.