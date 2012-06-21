Миколаївський водоканал перейшов до нового способу роботи з неплатниками за воду. Працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» механічно відключають від водопостачання боржників. Паралельно тривають роботи з опломбування кранів. Ці способи найефективніші, коли всі інші методи роботи з абонентами, які мають заборгованість за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення, виявляються марними.
Як зазначає комерційний директор МКП «Миколаївводоканал» Дмитро Ганіченко, «миколаївські абоненти заборгували підприємству майже 100 мільйонів гривень. Відтоді, коли закон про від’єднання боржників набув чинності, у місті відключили понад 150 користувачів води».
Підприємство дотримується визначеної законодавством процедури, відмикання відбувається лише в тому разі, якщо людина заборгувала понад 2 тисячі гривень і не платить пів року. За місяць до ймовірного відключення абонентові вручають попередження про заборгованість та пропозицію реструктуризувати або сплатити борг. Відключення — це вимушений крок.
Як повідомили у водоканалі, щодня бригади обстежують понад 20 адрес на відключення. Підприємство не ставить за мету відключити воду найбільшій кількості абонентів. Несвоєчасна оплата наражає інших на ризик залишитися без води — навіть тих, хто вчасно сплачує за послуги, через відключення електроенергії підприємству.