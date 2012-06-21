Театральний фестиваль «Відкрита брама» зібрав у Рівному талановиті аматорські колективи. Для всіх його учасників театр — не просто хобі чи колоритна сторінка повсякденного життя, а стиль і спосіб життя. Окремі з них, як театр особливих дітей «Намисто», вперше винесли свої творіння на широкий суд глядачів і одразу ж зірвали овації небайдужих глядачів. А хіба можна бути байдужим, коли бачиш, з якою непідкупною щирістю віддаються грі діти з обмеженими можливостями? П’єса Олександра Гавроша «Ромео і Жасмин» про романтичну історію стосунків врятованої Чаплі та хазяйського Собаки наче створена для його акторів: професійним, здається, складно бути такими справжніми.
Молодіжний народний театр імені Атталії Гаврюшенко (актриси, яка створила його і, на жаль, відійшла у вічність) цього року відзначає півстоліття. Мені випала честь знати цю талановиту і мудру жінку. «Той театральний вірус, який прищепила нам Атталія Гаврюшенко, невиліковний, — каже режисер театру Олена Гордійчук. — Як і багато колег, я прийшла до театру студенткою, а залишилася тут назавжди. Тепер тут грає мій син, скоро, сподіваюся, прийдуть онуки».
«Сонях», «Арлекіно», «Маленький принц», «Від ліхтаря» — це лише неповний перелік аматорських театрів, у яких об’єднані люди, що несуть іншим добро. Фестиваль «Відкрита брама», поза сумнівом, відкриє назустріч йому наші серця. Рівняни щовечора поспішають на безкоштовні, до речі, побачення з колоритними унікальними виставами.