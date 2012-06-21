Житель Великобританії настільки впевнений у перемозі демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента США, що зробив ставку на нього в розмірі одного мільйона фунтів (1,29 мільйона доларів). Це новий рекорд. У 2016 році інший британець поставив на перемогу республіканця Дональда Трампа 555 тисяч фунтів.

Що цікаво, ще в травні фаворитом передвиборної гонки був нинішній господар Білого дому. Але через п'ять місяців лідер змінився. Зараз у перемогу Байдена вірять в два рази більше клієнтів букмекерських контор.

«У травні фаворитом передвиборної гонки вважався Дональд Трамп. Букмекери тоді пропонували коефіцієнт 1,82 на переобрання Трампа, тобто 55% ймовірності його перемоги. Шанси Байдена тоді оцінювалися у 45%. У червні Байден обходить Трампа - коефіцієнт 1,95 проти 2, 05. Зараз на перемогу Байдена встановлений коефіцієнт 1,40 (67% ймовірності), а на Трампа дають 2,87 (33%). Тобто, по ймовірності у Байдена вже дворазова перевага», – кажуть фахіці.

Американці довго вірили в чинного президента країни і підтримували його ставками.

Ще у вересні на перемогу Трампа припадало 84% ставок, а ось у жовтні цей показник впав до 45%. Ще 51% гравців ставлять на успіх Байдена, 4% що залишилися припадають на незалежних кандидатів.

Нагадаємо, що главу держави американці обиратимуть сьогодні, третього листопада.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»