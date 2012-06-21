Експерти знайшли наукові докази того, що життя з котом стане не тільки приємніше, але й оздоровить організм.
Звичайне котяче муркотіння підвищує імунітет людини, адже частота цього звуку схожа з тими, які застосовуються в лікуванні ультразвуком. Медики довели, що частоти в діапазоні 18-35 Гц сприятливо впливають на м'язи і суглоби, допомагаючи їм швидше відновитися після травм, полегшують симптоми остеохондрозу і покращують стан організму в цілому.
Коти «ліквідують» безсоння у людей, й таким чином продовжують життя господарям. Вчені провели дослідження і результати їх вразили. Адже господарі кішок живуть на 10 років довше, ніж ті, у кого кота ніколи в домі не було. Також вчені відзначають, що під час погладжування котиків у людини приходить в норму серцебиття і дихання, а коли вихованець випускає кігті і мне тіло, такі маніпуляції прирівнюють до голковколювання.
Коти корисні для дітей, які страждають аутизмом. Після спілкування з котом такі діти швидше набувають навичок взаємодії з оточуючими. Також вчені рекомендують заводити такого домашнього улюбленця, якщо у людини є проблеми в спілкуванні з-за сором'язливості і страху.
Власники кішок відзначають, що їх вихованці допомагають їм впоратися зі стресом і депресією, відволікаючи від всіляких проблем. Такий вплив котів на людину підтверджено британськими вченими і лікарями.