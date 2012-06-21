Палеонтологи з Саутгемптоновського університету відкрили новий вид динозавра, який жив на Землі 115 мільйонів років тому і відносився до того ж сімейства, що і тираннозавр, передає телеканал Sky news.
Повідомляється, що за підсумками дослідження чотирьох кісток, знайдених на британському острові Уайт у минулому році, вчені прийшли до висновку, що вони належать невідомому раніше науці динозавру. Згідно з висновками палеонтологів, цей вид мешкав на землі в крейдяний період і відноситься до сімейства тераподових, до якого входить також тираннозавр, а його довжина могла досягати 4 метрів. Новому виду вчені дали назву Vectaerovenator inopinatus.
«Даних про тераподових динозаврів у Європі часів середини крейдяного періоду не так вже й багато, тому дійсно цікаво мати можливість розширити наше розуміння видової різноманітності динозаврів цієї епохи», – заявив аспірант університету, керівник дослідження, Кріс Баркер, слова якого наводить Sky news.
Як нагадує телеканал, в 2019 році на острові Уайт були виявлені чотири кістки з шиї, спини і хвоста динозавра. Пізніше експертиза показала, що скам'янілості, ймовірно, належать одному і тому ж динозавру, який міг жити на північ від узбережжя острова Уайт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»