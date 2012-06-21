Вчені з Великобританії розрахували справжній рівень смертності від коронавірусної інфекції нового типу. У країнах з високим рівнем доходу коефіцієнт летальності знаходиться в районі 1%, а в бідних країнах смертність набагато нижча.



Згідно з дослідженням, яке з'явилося на офіційному сайті Імперського коледжу Лондона, коефіцієнт летальності серйозно залежить від рівня добробуту країни. У бідних країнах, де населення значно молодше, ніж в багатьох державах, рівень смертності від коронавірусу становить 0.23%. У країнах з високим рівнем доходу летальність становить 1.15%.



«Велика кількість летальних випадків COVID-19 в розвинених державах обумовлена більш високою кількістю жителів старшого віку. Ризик смерті від COVID-19 подвоюється з кожними вісьмома роками віку. Тобто, пацієнти молодші 40 років помирають від коронавируса у 0.1% випадків, а для людей старших за 80 років ризик смерті перевищує 5%», – відзначають британські вчені.



Автори дослідження проаналізували 175 існуючих наукових робіт, а також врахували результати декількох тестувань на антитіла, щоб отримати справжні коефіцієнти летальності. Нова робота, як підкреслюють її автори, усуває неточності, отримані за підсумками попередніх досліджень.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»