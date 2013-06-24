Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують політику альянсу БРІКС, що суперечить інтересам США, зіткнуться з додатковими 10% тарифами.

Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.

«Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковими 10% тарифами. Винятків з цієї політики не буде», – написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social.

Зазначається, що коментарі президента США прозвучали після того, як члени БРІКС розкритикували його тарифну політику, а також запропонували реформи Міжнародного валютного фонду (МВФ) та способи оцінки основних валют.

За інформацією видання, Трамп давно критикує БРІКС, бо альянс, покликаний посилити позиції країн-членів на міжнародній арені, щоб кинути виклик США та Західній Європі.

Минулого року список членів БРІКС розширився за межі Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, включивши до нього Єгипет, Ефіопію, Індонезію, Іран, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.

Як повідомлялося, саміт БРІКС проходить у бразильському місті Ріо-де-Жанейро 6-7 липня.

Джерело: Укрінформ