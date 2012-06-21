Французький виробник суперкарів Bugatti розглядає можливість випуску нової версії моделі Chiron, яка зможе розганятися до 500 км/год. Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
За словами топ-менеджера, поки невідомо, чи буде автомобіль вироблятися серійно. Зокрема, це залежить не тільки від рішення всередині фірми, а й від виробника шин, готового постачати покришки, здатні витримувати високу швидкість.
Що стосується двигуна, то найімовірніше автомобіль отримає електричну силову установку потужністю понад 1,5 тисяч кінських сил.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»