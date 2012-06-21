Студент Київської духовної академії Микола Ткачук повернувся зі США з новою блискучою перемогою: він став абсолютним чемпіоном з гирьового спорту на міжнародному турнірі Arnold Classic-2018, який проходив у рамках фестивалю з силових видів спорту під патронатом Арнольда Шварценеґґера у місті Колумбус (штат Огайо).
Як дізналась «Вечірка», майбутній священик став переможцем у ваговій категорії більше 95 кг та абсолютним чемпіоном серед професіоналів незалежно від вагових категорій. – Бог дав мені сили на перемогу, – сказав Микола Ткачук. – Виступати на таких змаганнях зазвичай дуже важко: дається взнаки зміна клімату та часового поясу. В цьому році хочу встановити новий рекорд України, а, можливо, і світу – підняти гирю 1030 разів на честь 1030-річного ювілею Хрещення Київської Русі. П’ять років тому я штовхав 24-кілограмову гирю 1025 разів…
Микола вражає своїми спортивними досягненнями. Він – дворазовий чемпіон Європи і восьмиразовий чемпіон світу. Кількість медалей не рахував, але каже, що усі вони разом важать більше 7,5 кг. У його невеличкому спортзалі нараховується два десятки гир різної ваги. Поряд зі спортивними снарядами розміщені православні ікони. До змагань в Америці киянин готувався доволі активно: штовхаючи 40-кілограмові гирі, протягом одного тренування загалом піднімав близько 20-30 «залізних» тонн.